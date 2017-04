Mapotic: Vytvořte si vlastní mapy

Další v řadě mapových aplikací? Ne tak docela. Služba Mapotic.com používá mapové podklady od Mapy.cz (včetně přepínání vrstev), ale jde hlavně o to, co v mapách zobrazuje. V jednoduché administraci si každý může vytvořit vlastní mapu s vlastním obsahem, body, kategorizací, atributy, popisem, fotkami atd. Samozřejmostí je nastavení práv, viditelnosti mapy, nebo její vestavění do webové stránky. Základní služby jsou zdarma, až za pokročilé se platí.

Uživatelé pak mohou v mapě vyhledávat, filtrovat body, přidávat k místům fotografie a videa rovnou z mobilu, importovat a exportovat data. „Relativně snadno lze vytvořit plnohodnotnou mobilní aplikaci. Ta se může např. při hledání nejbližší toalety velmi hodit,” vysvětluje šéf projektu Ivoš Gajdorus.

Společnost COEX, která za Mapoticem stojí, není v tomto oboru žádným nováčkem. V roce 2011 spustila projekt Kdesekoupat.cz, později také Vozejkmap.cz (mapa bezbariérových míst pro vozíčkáře). „Po spuštění těchto dvou projektů za námi začalo chodit stále více neziskovek i firem s tím, že by také chtěli podobné řešení. Upravovat mapy pro každého z nich by však bylo drahé a pro některé cenově nedostupné. Začali jsme tedy vyvíjet platformu, kde si každý může svoji mapu snadno upravit sám, na míru svým požadavkům a zdarma. Výsledkem je Mapotic.com. Zájemci mohou svou mapu provozovat pod vlastní značkou i doménou nebo ji jednoduše vložit do svého stávajícího webu,” dodává Gajdorus.

Mapy.cz nebo Google Mapy?