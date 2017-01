Pro dobro řidičů. Brno si bezplatně vymění data s Waze

Hnutí Žít Brno, člen vládnoucí brněnské koalice, na Facebooku oznámilo, že město Brno začne spolupracovat se společností Waze. „Spolupráce by stála na bezplatném předávání dat a informací, kdy Waze poskytuje anonymní informace a upozornění např. na kolony nebo komplikovanou dopravní situaci hlášenou přímo řidiči a město sdílí s Waze data hlavně o uzavírkách, důležitých dopravních událostech a nehodách,“ uvedl k novince náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan.

Waze dostane také data o vyhrazených jízdních pruzích pro autobusy, nebezpečných křižovatkách, parkovacích plochách apod.

Komunitní navigace Waze je závislá na infrmacích, které do systému sdílejí sami řidiči. Chytré algoritmy pak dopočítají, jak se co nejrychleji dostat do cílové destinace. S daty z městského systému bude mít Waze ještě více informací, jeho služby by tak měly být ještě užitečnější než doposud.