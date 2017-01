Seznam testuje turistické mapy ve 3D, vyzkoušejte si první část

Seznam má ve svým Mapách pokryto několik desítek lokalit, především větších měst, tzv. 3D pohledem, který je součástí letecké mapy. Plastický tvar by však mohly dostat také turistické mapy, do nichž by tak přibyla lepší výšková orientace, která se tradičně spoléhá na vrstevnice. Právě s první částí takto upravených mapových podkladů se vývojový tým pochlubil na Facebooku.



I turistická mapa lze zobrazit ve formě plastického 3D modelu. Zatím jen zkušebně

Najdete je volně dostupné v rámci aplikace Melown maps. Pro první díl si vývojáři vybrali Krkonoše, takže si na turistické 3D mapě můžete prohlédnout Sněžku, ale i Špindlerův mlýn nebo okolí Trutnova. Přivítali byste takto zpracované turistické mapy?



Pro první část si vývojáři vybrali kus Krkonoš. Pro základní představu, kudy vede trasa, poslouží třetí rozměr skvěle.



Ale podívat se můžete i jinam. Jen s podklady z fotomapy.